Falcon Eyes BH-15 шаровая штативная голова

Арт. NVF-9139

Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.