Manfrotto 147 – адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes BH-15 – шаровая штативная голова, представляет собой конструкцию из алюминиево-магниевого сплава со стальным полированным шаром и быстросъемной площадкой, предназначена для установки камер весом до 5 кг.
BH-15 устанавливается на любые штативы, моноподы или другие опоры, имеющие установочный винт диаметром 3/8". Фиксатор на нижней базе головы управляет всеми положениями площадки с камерой. Курок площадки имеет предохранитель для исключения случайного срабатывания.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 147 – адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Manfrotto MVMXPRO500 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO с видеоголовой и удлиненной съемной площадкой 500PLONG. Рабочая высота, см – 78-203, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 2,1.
Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.
Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.
Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.
Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen