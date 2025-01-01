images
Falcon Eyes BH-15 шаровая штативная голова

Falcon Eyes
Артикул: VBR-551

Falcon Eyes BH-15 – шаровая штативная голова, представляет собой конструкцию из алюминиево-магниевого сплава со стальным полированным шаром и быстросъемной площадкой, предназначена для установки камер весом до 5 кг.

Описание

BH-15 устанавливается на любые штативы, моноподы или другие опоры, имеющие установочный винт диаметром 3/8". Фиксатор на нижней базе головы управляет всеми положениями площадки с камерой. Курок площадки имеет предохранитель для исключения случайного срабатывания.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • диаметр шара,мм – 36
  • высота головы, мм – 94
  • размер площадки, мм – 30х45
  • крепление к камере – 1/4"
  • крепление к штативу – 3/8"
  • диаметр базы для установки на штатив, мм – 44 мм
  • панорамирование по горизонтали, град. – 360
  • пузырьковый уровень – есть
  • материал – алюминиево-магниевый сплав
  • вес, кг – 0,35

Manfrotto 147 адаптер 3/8&quot; и 1/4&quot;
Арт. OLE-0572
Manfrotto 147 адаптер 3/8" и 1/4"
Manfrotto 147 – адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.

Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Арт. NVF-6862
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Manfrotto MVMXPRO500 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO с видеоголовой и удлиненной съемной площадкой 500PLONG. Рабочая высота, см – 78-203, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 2,1.

Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка
Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка
Арт. NVF-8153
Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка
Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.

GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
Арт. NVF-8910
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.


Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Арт. NVF-8983
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.


Fotokvant BG-1821 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 1,8х2,1 м
Арт. NVF-9139
Fotokvant BG-1821 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 1,8х2,1 м
Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.

Видео

Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
