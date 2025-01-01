images
Phottix N6 (17310) растяжимый спиральный кабель длиной 1 м для системы Nikon

Phottix
Артикул: NVF-751

Phottix N6 – выдвижной спиральный кабель для подключения совместимой продукции производства Nikon.

Длина – 1 м.

Описание

Совместимость

  • Nikon D70s/D80


