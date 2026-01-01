images
Phottix (10004) ИК-пульт дистанционного управления для Nikon

Phottix (10004) ИК-пульт дистанционного управления для Nikon

Phottix
Артикул: NVF-5162

Phottix для Nikon – новая модификация инфракрасного пульта дистанционного управления Phottix IR Remote для фотокамер Nikon, который позволяет активировать спуск затвора фотокамеры на дистанции до 8 метров. Имеет функции мгновенного спуска, а также с двухсекундной задержкой. Пульт необходим для автопортретной, групповой съемки с автором в кадре, макро- и астрофотографии.

Описание

Phottix (10004) ИК-пульт дистанционного управления для Nikon

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Арт. FTR-662
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см. 

Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.

930 ₽
В корзину
-20 %
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Арт. VBR-506
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.

Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.

-20 %2 810 ₽
2 240 ₽
В корзину
Grifon R-0912 T отражатель просветный 92x122 см
Арт. NVF-7150
Grifon R-0912 T отражатель просветный 92x122 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-0912 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 92x122. 

1 450 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CAP-62-Clean крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Clean крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Clean крышка для объектива 62 мм
Арт. NVF-9075
Fotokvant CAP-62-Clean крышка для объектива 62 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.

Комплектуется держателем-шнурком.


210 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера