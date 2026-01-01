Phottix (10004) ИК-пульт дистанционного управления для Nikon

Артикул: NVF-5162

Phottix для Nikon – новая модификация инфракрасного пульта дистанционного управления Phottix IR Remote для фотокамер Nikon, который позволяет активировать спуск затвора фотокамеры на дистанции до 8 метров. Имеет функции мгновенного спуска, а также с двухсекундной задержкой. Пульт необходим для автопортретной, групповой съемки с автором в кадре, макро- и астрофотографии.