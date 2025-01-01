Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Grifon RBH-2566 используется для установки отражателя на стойку или распорку с помощью двух зажимов и муфты (отверстия: 19, 22, 25, 28 мм). Металлический штатив длиной 63–168 см.
Profoto Reflector SunSilver/White 47" (100963) – двухсторонний отражатель с удобными ручками. Предназначен для рассеивания солнечного света или светового потока после вспышки. С успехом используется для студийной и выездной фотосъемки.
Цвет поверхности серебристо-солнечный/белый. Диаметр диска 120 см.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60 см.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 80 см.
Lastolite LR2007 – круглый отражатель на просвет. Светопоглощение составляет 2 ступени. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.
FST RD-021GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.
FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90х120 см.
FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.
Lastolite LR4834 – двухсторонний круглый отражатель с серебряной и золотой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.
Lastolite LR7241 – двухсторонний отражатель с золотой и белой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размеры – 120х180 см. В сложенном состоянии – 64 см.
