images
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см

Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см

Grifon
Артикул: FTR-977

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

Описание

Grifon RBH-2566 используется для установки отражателя на стойку или распорку с помощью двух зажимов и муфты (отверстия: 19, 22, 25, 28 мм). Металлический штатив длиной 63–168 см.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Арт. FTR-974
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

2 650 ₽
В корзину
Profoto Reflector SunSilver/White 47&amp;quot; (100963) отражатель серебристо-солнечный/белый 120 см
Арт. NVF-1099
Profoto Reflector SunSilver/White 47&quot; (100963) отражатель серебристо-солнечный/белый 120 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Reflector SunSilver/White 47" (100963) – двухсторонний отражатель с удобными ручками. Предназначен для рассеивания солнечного света или светового потока после вспышки. С успехом используется для студийной и выездной фотосъемки.

Цвет поверхности серебристо-солнечный/белый. Диаметр диска 120 см.

10 990 ₽
В корзину
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 60 см
Арт. NVF-5798
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60 см.

650 ₽
В корзину
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 80 см
Арт. NVF-5800
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 80 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 80 см.

950 ₽
В корзину
Lastolite LR2007 отражатель просветной 50 см
Арт. OLE-0508
Lastolite LR2007 отражатель просветной 50 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LR2007 – круглый отражатель на просвет. Светопоглощение составляет 2 ступени. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.

3 290 ₽
В корзину
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150
Арт. NVF-5796
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.

2 200 ₽
В корзину
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 100х150
Арт. NVF-5802
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 100х150
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.

2 200 ₽
В корзину
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120
Арт. NVF-5807
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90х120 см.

1 520 ₽
В корзину
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
Арт. OLE-0826
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.

1 420 ₽
В корзину
Lastolite LR4834 отражатель серебряный/золотой 120 см
Арт. OLE-0496
Lastolite LR4834 отражатель серебряный/золотой 120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Lastolite LR4834 – двухсторонний круглый отражатель с серебряной и золотой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.

11 011 ₽
В корзину
Lastolite LR7241 отражатель золотой/белый 120х180 см
Арт. OLE-0504
Lastolite LR7241 отражатель золотой/белый 120х180 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LR7241 – двухсторонний отражатель с золотой и белой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размеры – 120х180 см. В сложенном состоянии – 64 см.

16 590 ₽
В корзину

Видео

Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера