SmallRig 3610 Universal Video Kit for iPhone комплект универсальный для смартфона
Артикул: OLE-2001

 Комплект включает в себя клетку для смартфона, настольный штатив, держатель для пауэрбанка, две боковые рукоятки, светодиодную лампу, микрофон и другие дополнительные аксессуары. Применяется для видеоблогов и прямых трансляций.

Описание

Светодиодный осветитель крепится на холодный башмак. Питание осветителя от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 2200 мАч. Лампа имеет регулируемую температуру 2700K-6500K, CRI 95+. 

Боковые ручки, входящие в комплект, совместимы только с клетками для смартфонов SmallRig. 

Универсальная клетка совместима со смартфонами с шириной корпуса от  60 до 80 мм. 

Держатель Power совместим с внешними аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм. 

Микрофон совместим со следующими моделями смартфонов: iPhone, Xiaomi 6 / 8 / 8se / 9 / MIX2 / NOTE3 / 10, HUAWEI Mate 10 / P20/ Mate 20 / Mate 20X(5G)/ P30 / Mate 30 / P40, Honor 20 / Magic2 / V20 / V30 / 9X / 30, Google Pixel 2 / 3 / 4, Sony XZ2 / XZ3, Nokia 8, OnePlus 6T / 7 Pro / 8, OPPO FINDX2 / Reno4 / ACE2, VIVO IQOO3 / X50 Pro / Y50, Samsung A8S / A80 / A90 / NOTE10 / S20 series / A71.
Список поддерживаемых моделей постоянно обновляется. Если вашего смартфона нет в списке, это не означает, что он не поддерживается. Для подключения микрофона к некоторым моделям смартфонов, например, OPPO, VIVO и OnePlus, может потребоваться использование кабеля OTG.

Комплектация

•    Универсальная клетка для смартфона – 1 шт.
•    Боковые ручки – 2 шт.
•    Компактный штатив – 1 шт.
•    Держатель для power bank – 1 шт.
•    Микрофон – 1 шт.
•    Антивибрационное крепление для микрофона – 1 шт.
•    Ветрозащита из искусственного меха – 1 шт
•    Кабель для подключения микрофона TRS – 1 шт.
•    Кабель для подключения микрофона TRRS – 1 шт.
•    Чехол для микрофона – 1 шт.
•    Осветитель светодиодный – 1 шт.
•    Кабель для зарядки осветителя – 1 шт.
•    Адаптер «холодный башмак» - 1 шт.
•    Адаптер для подключения к смартфону (Lighting) микрофона и кабеля питания – 1 шт.
•    Адаптер для подключения к смартфону (Type-C) микрофона и кабеля питания – 1 шт.
•    Кейс для транспортировки и хранения – 1 шт.

