Falcon Eyes CFR-42M двухсторонний светоотражатель 107 см

Falcon Eyes CFR-42M двухсторонний светоотражатель 107 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-322

Falcon Eyes CFR-42M – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Одна сторона поверхности в золотую и серебряную полоску, вторая – белая. Диаметр диска 107 см.

Falcon Eyes CFR-42M двухсторонний светоотражатель 107 см

