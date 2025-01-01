Falcon Eyes SSA-SBU 7575 софтбокс для вспышек серии SS

Описание

Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Отражатель оснащен изнутри серебристой тканью, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени.

Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Комплектуется чехлом.