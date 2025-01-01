images
Phottix (82750) Luna Beauty складной круглый отражатель белого цвета 70 см

Phottix
Артикул: NVF-2030

Phottix Luna Beauty – складной отражатель для выездной фотосъемки.

Изготовлен из термоустойчивых материалов, имеет внутреннее крепление из стекловолокна, что позволяет собирать всю конструкцию за короткий промежуток времени. Для хранения и транспортировки снабжен специальным чехлом. Качество освещения можно сравнить с тем, которое получают от отражателей beаuty dish. Диаметр 70 см.

Описание

Комплектацией предусмотрены сменные кольца для крепления данного модификатора света на студийных осветителях различных производителей. Диаметр вкладыша 152 мм.

 

Комплектация

  • Phottix Luna Beauty Dish, белый внутри, 70 см.
  • Белый рассеиватель.
  • Чехол.

    Полезные ссылки

    Ваша корзина

