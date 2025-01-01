Phottix (82750) Luna Beauty складной круглый отражатель белого цвета 70 см

Артикул: NVF-2030

Phottix Luna Beauty – складной отражатель для выездной фотосъемки.

Изготовлен из термоустойчивых материалов, имеет внутреннее крепление из стекловолокна, что позволяет собирать всю конструкцию за короткий промежуток времени. Для хранения и транспортировки снабжен специальным чехлом. Качество освещения можно сравнить с тем, которое получают от отражателей beаuty dish. Диаметр 70 см.