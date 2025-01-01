Falcon Eyes FESB 6090 BW быстрораскладной софтбокс

Запатентованная конструкция представляет собой складной каркас изготовленный из нейлоновых спиц и механизмов фиксации положения, который позволяет произвести сборку и разборку софтбокса в считанные секунды.
Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеивающий экраны, адаптер с байонетным креплением.
Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Добавочный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Гибкие нейлоновые спицы быстро раскладываются и фиксируются в рабочем положении.
В комплекте поставляется чехол для хранения.
Данная модель совместима с другими системами. Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца которые приобретаются отдельно.
- байонет Falcon Eyes DE – переходное кольцо DBFE (152 мм);
- байонет Broncolor – переходное кольцо DBBR (152 мм);
- байонет Multiblitz-V – переходное кольцо DBMB (152 мм);
- байонет Multiblitz-P – переходное кольцо DBMBS (152 мм);
- байонет Elinchrom – переходное кольцо DBEC (152 мм);
- байонет Hensel/Richter – переходное кольцо DBRI (152 мм);
- байонет Bowens – DBBW (152 мм);
- байонет Broncolor (маленький) – DBBRS (152 мм);
- байонет Broncolor (большой) – DBBRO (152 мм);
- байонет Photogenic – DBPG (152 мм);