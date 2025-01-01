Falcon Eyes FESB 6090 BW быстрораскладной софтбокс

Описание

Запатентованная конструкция представляет собой складной каркас изготовленный из нейлоновых спиц и механизмов фиксации положения, который позволяет произвести сборку и разборку софтбокса в считанные секунды.

Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеивающий экраны, адаптер с байонетным креплением.

Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Добавочный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Гибкие нейлоновые спицы быстро раскладываются и фиксируются в рабочем положении.

В комплекте поставляется чехол для хранения.

Данная модель совместима с другими системами. Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца которые приобретаются отдельно.