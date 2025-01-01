Falcon Eyes FESB 6090 BW быстрораскладной софтбокс

images
Falcon Eyes FESB 6090 BW – быстроскладной световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens (мощность пилотного света не более 300 Вт, байонетное кольцо сменное, диаметр кольца 152 мм), предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60х90 см.

Запатентованная конструкция представляет собой складной каркас изготовленный из нейлоновых спиц и механизмов фиксации положения, который позволяет произвести сборку и разборку софтбокса в считанные секунды.

Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеивающий экраны, адаптер с байонетным креплением.

Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Добавочный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Гибкие нейлоновые спицы быстро раскладываются и фиксируются в рабочем положении.

В комплекте поставляется чехол для хранения.

Данная модель совместима с другими системами. Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца которые приобретаются отдельно.

  • байонет Falcon Eyes DE – переходное кольцо DBFE (152 мм);
  • байонет Broncolor – переходное кольцо DBBR (152 мм);
  • байонет Multiblitz-V – переходное кольцо DBMB (152 мм);
  • байонет Multiblitz-P – переходное кольцо DBMBS (152 мм);
  • байонет Elinchrom – переходное кольцо DBEC (152 мм);
  • байонет Hensel/Richter – переходное кольцо DBRI (152 мм);
  • байонет Bowens – DBBW (152 мм);
  • байонет Broncolor (маленький) – DBBRS (152 мм);
  • байонет Broncolor (большой) – DBBRO (152 мм);
  • байонет Photogenic – DBPG (152 мм);

