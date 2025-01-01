Falcon Eyes DPSA-CST BW насадка коническая

Описание

Коническая насадка DPSA-CST устанавливается на приборы с байонетом Bowens. Байонетное кольцо сменное, диаметр 152 мм, с помощью переходника (приобретается отдельно) насадку можно установить на приборы с другим байонетом (Broncolor, Elinchrome, Hensel и т. д.).

В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты с ячейками. Длина конуса — 24 см.