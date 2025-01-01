Переходное кольцо Falcon Eyes DBFE предназначено для установки софтбокса на осветители со старой моделью байонета Falcon Eyes. Внешний диаметр кольца 152 мм.
Falcon Eyes DPSA-CST BW – насадка коническая, изготовлена из металла и представляет собой тубус со сменным байонетом. Позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне и обеспечивает широкие творческие возможности в съемке.
Коническая насадка DPSA-CST устанавливается на приборы с байонетом Bowens. Байонетное кольцо сменное, диаметр 152 мм, с помощью переходника (приобретается отдельно) насадку можно установить на приборы с другим байонетом (Broncolor, Elinchrome, Hensel и т. д.).
В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты с ячейками. Длина конуса — 24 см.
Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.
Fotokvant SR-550W GRID - софтрефлектор белый, диаметром 55 см с сотами.
Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.
Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-61, размер - 61х61 см.
Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.
Внимание! В комплект поставки входит только рама.
