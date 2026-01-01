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Bowens BW-1887 рефлектор 65 градусов Maxilite

Bowens BW-1887 рефлектор 65 градусов Maxilite

Bowens
Артикул: PSL-052

Bowens BW-1887 – универсальный рефлектор, который дает ровный свет с высокой светоотдачей.

Благодаря небольшому диаметру (20 см) дает умеренно контрастный свет. Фактурная поверхность обеспечивает мягкое и ровное его распределение.  

Описание

Для рефлектора Bowens BW-1887 Maxilite отдельно можно приобрести пять различных аксессуаров, которые превращают рефлектор в поистине многофункциональное устройство.

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