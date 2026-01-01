Bowens BW-1887 рефлектор 65 градусов Maxilite

Арт. DAN-4204

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Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro. Коническая насадка специально разработана для использования со вспышкой Godox AD400Pro. Она создает концентрированное пятно света с мягким светотеневым переходом и подчеркивает детали объекта. Для дополнительного контроля и создания более концентрированного светового пятна в комплект входит съемная сотовая сетка. Насадка изготовлена из алюминиевого сплава.