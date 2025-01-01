images
Falcon Eyes шторка SSA-BD с цветными фильтрами для байонета SS

Falcon Eyes
Артикул: VBR-601

Falcon Eyes SSA-BD – прекрасный комплект, который состоит из четырехстворчатых шторок, фолиевых фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и рассеивающий белый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Крепятся на ведомые вспышки серии SS, крепление – 4 винта по углам. Посадочный диаметр, см – 9,5.

