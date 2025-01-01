Falcon Eyes шторка SSA-BD с цветными фильтрами для байонета SS

Арт. FTR-695

Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.