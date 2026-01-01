GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный
GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный
GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный
GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный
GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный
GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный
GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный

GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-6774

Светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED.

Студийный светодиодный осветитель с асферической линзой и линзой Френеля. Мощность светодиода 120 Вт, плавная регулировка яркости от 10 до 100 %. Питание может осуществляться как от аккумулятора 12-24В так и и от аккумуляторов V-mount. Вес - 2,7 кг. Байонетом - Bowens. В комплекте восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр. 

Описание

Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света светодиода мощностью 120 Вт с цветовой температурой 5600 К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением.

Внутренняя асферическая линза собирает свет и эффективно перенаправляет его к передней линзе Френеля. Благодаря асферической линзе обеспечивается большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 120 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10 до 100 % без мерцаний (технология Flicker Free).

Прибор оснащен байонетом Bowens и совместим со множеством светоформирующих насадок.

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 120 Вт
  • цветовая температура - 5600K±150 K, (3500 K±150 K с фильтром)
  • индекс цветопередачи CRI - >95
  • регулировка яркости - 5-100%, плавная
  • охлаждение - вентилятор
  • байонетом - Bowens
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер (без крепления) - 203х150х130 мм
  • вес осветителя - 2,7 кг

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED.
  • Шторки.
  • Конверсионный фильтр.
  • Силовой блок (балласт).
  • Кабель питания DC.
  • Кабель питания AC.
  • Руководство по эксплуатации.

