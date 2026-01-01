GreenBean ZOOM 120BW LED осветитель cветодиодный

Описание

Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света светодиода мощностью 120 Вт с цветовой температурой 5600 К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением.

Внутренняя асферическая линза собирает свет и эффективно перенаправляет его к передней линзе Френеля. Благодаря асферической линзе обеспечивается большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 120 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10 до 100 % без мерцаний (технология Flicker Free).

Прибор оснащен байонетом Bowens и совместим со множеством светоформирующих насадок.

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку.

Характеристики: