Godox SZ300R осветитель светодиодный фокусируемый
Godox
Артикул: MTG-1859

Godox SZ300R осветитель светодиодный фокусируемый. 

Godox SZ300R - фокусируемый мультицветный RGBWW осветитель с COB-светодиодом, обеспечивающий легкое управление фокусировкой светового луча, а также выбор цвета освещения. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2500K до 10000K. Мощность 330 Вт. Байонет Bowens. 

Описание

Благодаря возможности регулировки угла луча от 20 до 65 градусов, SZ300R легко концентрирует и рассредоточивает свет, обеспечивая идеальный светотеневой баланс, избавляя от необходимости постоянно менять положение источника света для достижения желаемого результата. Перейдите на новый уровень работы с освещением и раскройте свой творческий потенциал с помощью светодиодного фокусируемого осветителя SZ300R.

Используя режимы цветного освещения, такие как CCT, HSI, GEL и RGB, вы можете точно подобрать нужный оттенок из широкого спектра цветов и с легкостью создать настроение в кадре.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2500K до 10000K, обеспечивая максимально точное соответствие окружающему освещению и возможность применения художественных эффектов. Независимо от того, требуется ли создать теплое вечернее или бодрящее дневное освещение, эта функция позволяет достичь желаемого результата.

Всеми настройками SZ300R можно управлять с помощью радиопульта 2.4G, Bluetooth и DMX, что обеспечивает большую свободу действий при настройке осветителей и позволяет отрегулировать освещение, не находясь физически рядом с прибором. Такая возможность облегчает любой рабочий процесс, позволяя сосредоточиться на творчестве и добиться желаемых результатов в любых съемках - от проведения прямых трансляций и записи видеороликов до художественной фото- и киносъемки.

Благодаря 14 встроенным спецэффектам с управлением их динамики, SZ300R позволяет создавать различные художественные сюжеты, такие как мигающая лампа, гроза или работающий телевизор. Многообразие эффектов увеличивает ваши возможности для воплощения в кадре требуемой атмосферы.

Чтобы создать идеальные условия для синхронной записи звука, просто включите бесшумный режим.

Обновление встроенного программного обеспечения осветителя позволяет легко и без дополнительных затрат получить новые возможности и повысить производительность, идти в ногу со временем теперь совсем не сложно.

Характеристики:

  • Модель SZ300R
  • Параметры адаптера 52В 5.7А
  • Мощность 330 Вт
  • Цветовая температура 2500K~10000K
  • Диапазон регулировки яркости 0~100%
  • Количество спецэффектов 14
  • CRI (≈) ≥96
  • TLCI (≈) ≥96
  • Канал 32(1-32)
  • Группа 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9)
  • Беспроводной идентификатор ID 99(1-99)
  • Режимы CCT / HSI / RGBW / GEL / FX
  • Способы управления Приложение для смартфона / 2.4G беспроводное управление / DMX управление
  • Радиус беспроводного управления ≈ 50 м
  • Радиус Bluetooth управления ≈ 30 м
  • Зумирование Угол рассеивания 20°~65°
  • Угол поворота кронштейна 0–360°
  • Температура рабочей среды -10°C~40°C
  • Бесшумный режим Да
  • Дисплей Цветной
  • Размеры (включая кронштейн) 354*201*378 мм
  • Вес (включая кронштейн) ≈3.2 кг

Комплектация

  • Осветитель х1
  • Рефлектор x1
  • Сетевой адаптер x1
  • Держатель адаптера ×1
  • Кабель питания ×1
  • Стальной тросик ×1
  • Защитная крышка ×1
  • Сумка для переноски CB89 х1

