Godox SZ300R осветитель светодиодный фокусируемый. 

Описание

Благодаря возможности регулировки угла луча от 20 до 65 градусов, SZ300R легко концентрирует и рассредоточивает свет, обеспечивая идеальный светотеневой баланс, избавляя от необходимости постоянно менять положение источника света для достижения желаемого результата. Перейдите на новый уровень работы с освещением и раскройте свой творческий потенциал с помощью светодиодного фокусируемого осветителя SZ300R.

Используя режимы цветного освещения, такие как CCT, HSI, GEL и RGB, вы можете точно подобрать нужный оттенок из широкого спектра цветов и с легкостью создать настроение в кадре.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2500K до 10000K, обеспечивая максимально точное соответствие окружающему освещению и возможность применения художественных эффектов. Независимо от того, требуется ли создать теплое вечернее или бодрящее дневное освещение, эта функция позволяет достичь желаемого результата.

Всеми настройками SZ300R можно управлять с помощью радиопульта 2.4G, Bluetooth и DMX, что обеспечивает большую свободу действий при настройке осветителей и позволяет отрегулировать освещение, не находясь физически рядом с прибором. Такая возможность облегчает любой рабочий процесс, позволяя сосредоточиться на творчестве и добиться желаемых результатов в любых съемках - от проведения прямых трансляций и записи видеороликов до художественной фото- и киносъемки.

Благодаря 14 встроенным спецэффектам с управлением их динамики, SZ300R позволяет создавать различные художественные сюжеты, такие как мигающая лампа, гроза или работающий телевизор. Многообразие эффектов увеличивает ваши возможности для воплощения в кадре требуемой атмосферы.

Чтобы создать идеальные условия для синхронной записи звука, просто включите бесшумный режим.

Обновление встроенного программного обеспечения осветителя позволяет легко и без дополнительных затрат получить новые возможности и повысить производительность, идти в ногу со временем теперь совсем не сложно.

Характеристики: