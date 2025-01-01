Fotokvant BLD-75R светодиодная лампа 75 Вт Е27 3000-6000К CRI80+ с пультом ДУ

Арт. DAN-8638

Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.

Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.



ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).