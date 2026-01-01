Godox MS300V PLUS набор студийного оборудования

Описание

Прибор отличается стабильными выходными параметрами даже при длительной работе. Вспышка выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5800±200 К и неизменной мощностью с допустимым отклонением не более 2% (при одинаково заданных параметрах). Яркость вспышки регулируется в диапазоне от 1/32 до полной мощности за 50 шагов (6 стопов). На вспышке три режима пилотного света: пропорционально мощности вспышки, в процентах или выключен. Светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт отличается низким энергопотреблением и долговечность, практически не нагревается и может использоваться длительное время. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Особенности

Диапазон регулировки мощности от 1/32 до 1/1

Встроенная система беспроводного управления Godox X (2.4ГГц)

Возможность беспроводного управления с помощью пульта-радиосинхронизатора X1, X2, XPro (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, срабатыванием вспышки.

Оптическая синхронизация в режимах S1/S2

Информативный и яркий ЖК дисплей

Отключаемый звуковой сигнал(отдельная кнопка на панели управления для быстрого доступа к функции)

Прочный, легкий и очень компактный пластиковый корпус

Байонетное крепление Bowens для быстрой установки и смены светомодификаторов

Автоматическое сохранение и восстановление ранее установленных настроек после отключения вспышки.

Характеристики:

Максимальная мощность - 300 Дж

Ведущее число - 58 м (ISO 100)

Цветовая температура - 5800±200К

Пилотный свет - 10 Вт

Длительность импульса - 1/2000-1/800 c

Предохранитель - 5А

Время перезарядки - 0,1 -1,3 с

Тип охлаждения - встроенный вентилятор

Крепление для зонта - есть

Размер - 12,6х16,7х28,3 см

Вес - 1,3 кг

Стойки Fotokvant LS-2600B.

Характеристики:

диаметр ног стойки под колеса, мм - 22

максимальная нагрузка, кг - 5

максимальная высота - 270 см

минимальная высота - 120 см

длина в сложенном состоянии - 101 см

трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм

вес - 2,3 кг

диаметр окружности основания - 120 см

Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный.

Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.





Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный.

Легкосборный квадробокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 60х90 см. Байонет Bowens.

