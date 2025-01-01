images
FST 800 Red осветитель постоянного света

FST 800 Red осветитель постоянного света

FST
Артикул: NVF-1615

FST 800 Red – постоянный свет мощностью 800 Вт. Изменение угла освещенности производится путем изменения положения лампы внутри прибора. Оборудован диммером, защитной металлической сеткой и 4-лепестковыми металлическими шторками. Доступные цвета корпуса: красный, черный, синий, зеленый.

Запасные лампы с патроном R7s ищите в разделе «Лампы для осветителей».

Описание

FST 800 Red осветитель постоянного света

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. NVF-2381
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.

8 050 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Арт. NVF-2137
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Ultramarine нетканый фон 1,6х5,0 м ультрамарин
Fotokvant BN-1650 Ultramarine нетканый фон 1,6х5,0 м ультрамарин
Fotokvant BN-1650 Ultramarine нетканый фон 1,6х5,0 м ультрамарин
Арт. FTR-1354
Fotokvant BN-1650 Ultramarine нетканый фон 1,6х5,0 м ультрамарин
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет ультрасиний.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину

Видео

Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера