Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go комплект с одной головой
Комплект с одной осветительной головой Elinchrom (10309,1) ELB 500TTL To Go.

В линейке Elinchrom, это самая мощная портативная батарейная система освещения с поддержкой TTL режима. Ориентирована в первую очередь для фотографов портретистов, работающих как в студии, так и за ее пределами.

Описание

В число ее достоинств входят мощность в 500 Дж, с поддержкой TTL, HSS (выдержка до 1/8000 с), система активной зарядки (аккумулятор можно заряжать даже во время его использования), полностью ассиметричный контроль мощности голов и все это в очень компактном розмере!

Генератор мощностью в 500 Дж рассчитан на подключение одной или двух голов, а наличие встроенных приемников Skyport и Odin ll позволяет использовать дистанционное управление с помощью соответствующих компонентов - Elinchrom или Phottix.

В батарейной системе используется литий-ионный аккумулятор емкостью 72 Вт/ч с рабочим напряжением 14,4 В. Одной зарядки батареи хватает на 400 импульсов на максимальной мощности. При этом ее вес составляет всего 0,73 кг.

После срабатывания на полную мощность время перезарядки системы составляет две секунды.   

Характеристики:

  • энергия импульса - 500 Дж
  • распределение мощности - полностью асимметричное
  • режимы синхронизации - TTL, HSS
  • диапазон регулировки - 7 f-stop
  • длительность импульса Action - 1/20000 с
  • длительность импульса Normal - 1/3400 с
  • перезарядка в режиме FAST     0,05 - 2 с
  • дисплей - OLED
  • цветовая температура на максимальной мощности – 5500 К
  • автоматический сброс мощности - изменения настроек корректируются автоматически
  • стабильность уровня мощности - +/-0,5 процента
  • режимы пилотного света - вкл., выкл., программируемый таймер, постоянный
  • размер - 16,3x9x18,1 см
  • число вспышек от заряженной батареи на минимальной / максимальной мощности - 28000/400
  • батарея - Литий-ионная, 14.4В / 72 Вт ч, съемная
  • вес батери - 0,73 кг
  • вес генератора с батареей - 2,48 кг
  • вес генератора без батареи - 1,74 кг
  • функция активной зарядки - есть

Комплектация

  • Генераторный блок ELB 500TTL To Go - 1 шт.
  • Батарейный блок ELB 500 - 1 шт.
  • Голова ELB 500 Head - 1 шт.
  • Рефлектор Quadra Grid Reflector 18 см - 1 шт.
  • Зарядное устройство для генератора - 1 шт.
  • Чехол-сумка для переноски Snappy - 1 шт.
  • Сумка ProTec Location Bag - 1 шт.

Джанни Гардин
