Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.
В качестве противовеса используется мешок с песком. ;
Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.
Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.
Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.
