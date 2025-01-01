images
images
-10 %
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м

Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м

Grifon
Артикул: FTR-597

Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Описание

Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Арт. VBR-205
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.

В качестве противовеса используется мешок с песком. ;

-15 %9 890 ₽
8 400 ₽
В корзину
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Арт. NVF-1940
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Арт. FTR-609
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon лампа галогенная 800 Вт 3200К для наборов света
Арт. NVF-7143
Grifon лампа галогенная 800 Вт 3200К для наборов света
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.

1 150 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-9844
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

7 910 ₽
В корзину

Видео

Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера