Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м

Арт. NVF-9844

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.