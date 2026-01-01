Fotokvant LSB-1950S стойка наклонная журавль
Fotokvant
Артикул: DAN-6544

Cтойка наклонная, журавль Fotokvant LSB-1950S.

Стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. Максимальная рабочая высота - 394 см, минимальная - 117 см, длина перекладины от 114,5 см до 211 см, количество секций перекладины - 2. Максимальная нагрузка - 5 кг. Общий вес - 3,85 кг.


Описание

Благодаря прочной конструкции из металла стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов в сочетании с софтбоксом или зонтом. 

Стойка стальная двухсекционная. Секции стойки, так же как и секции перекладины, фиксируются винтовыми зажимами. Фиксацию винтом имеет и растяжка на ножках стойки. Растяжка придает всей конструкции более стабильное жесткое положение.

Журавль имеет поворотный механизм благодаря которому штанга может перемещаться в вертикальной плоскости на угол 180 градусов. Это дает возможность поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.

Для предания дополнительной устойчивости журавль комплектуется сумкой для противовеса.

Характеристики:

  • минимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 117 см
  • максимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 193,5 см
  • минимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 317,5 см
  • максимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 394 см
  • длина в сложенном состоянии - 118,5 см
  • диаметр ножек стойки - 22 мм
  • диаметр труб стойки - 35, 30 мм
  • диаметр труб перекладины (стрелы) - 25, 21 мм
  • длина перекладины - от 114,5 до 211 см
  • вес журавля (всей конструкции) - 3,85 кг

Комплектация

  • Стойка-журавль.
  • Сумкой для противовеса.

