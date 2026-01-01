Fotokvant LSB-1950S стойка наклонная журавль

Благодаря прочной конструкции из металла стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов в сочетании с софтбоксом или зонтом.
Стойка стальная двухсекционная. Секции стойки, так же как и секции перекладины, фиксируются винтовыми зажимами. Фиксацию винтом имеет и растяжка на ножках стойки. Растяжка придает всей конструкции более стабильное жесткое положение.
Журавль имеет поворотный механизм благодаря которому штанга может перемещаться в вертикальной плоскости на угол 180 градусов. Это дает возможность поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Для предания дополнительной устойчивости журавль комплектуется сумкой для противовеса.
Характеристики:
- минимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 117 см
- максимальная рабочая высота (перекладина горизонтально) - 193,5 см
- минимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 317,5 см
- максимальная рабочая высота (перекладина вертикально) - 394 см
- длина в сложенном состоянии - 118,5 см
- диаметр ножек стойки - 22 мм
- диаметр труб стойки - 35, 30 мм
- диаметр труб перекладины (стрелы) - 25, 21 мм
- длина перекладины - от 114,5 до 211 см
- вес журавля (всей конструкции) - 3,85 кг