Lumifor LAC-BR4-MT автоматическая система подъема фона на 4 шт.
Lumifor LAC-BR4-MT автоматическая система подъема фона на 4 шт.
Lumifor LAC-BR4-MT автоматическая система подъема фона на 4 шт.

Lumifor LAC-BR4-MT автоматическая система подъема фона на 4 шт.

Lumifor
Артикул: NVF-5343

Lumifor LAC-BR4-MT – автоматическая система подъема фона. Комплект из электроподъемников, держателей и кронштейнов для монтажа четырех бумажных рулонных фонов на стену. Четверная система подъема фонов является наиболее востребованной у фотографов, она позволяет работать одновременно с самыми популярными расцветками - черный, супер белый, серый и хромокей. При помощи этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм, а не только бумажные рулонные фоны. Кронштейны выполнены из стали и покрыты порошковой краской. Они могут крепится как на стену, так и на потолок. 

Один из первых вопросов которым задается начинающий студийный фотограф, только что купивший комплект студийного света – это фон. Мы предлагаем простые в установке и удобные в работе системы подъема фонов Lumifor. Монтаж бумажных рулонных фонов на кронштейны, установленные на стену или потолок несомненно является наиболее оптимальным решением для фотостудии. Во первых, даже система подъема на 3-4 фона гораздо дешевле системы ворота из стоек и штанги на 1 фон. Во вторых, вы можете установить до четырех фонов одновременно и оперативно их менять. Также стоит отметить, что такие системы гораздо компактней ворот из стоек.

