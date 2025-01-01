Lumifor LAC-BR4-MT автоматическая система подъема фона на 4 шт.

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAC-BR4-MT – автоматическая система подъема фона. Комплект из электроподъемников, держателей и кронштейнов для монтажа четырех бумажных рулонных фонов на стену. Четверная система подъема фонов является наиболее востребованной у фотографов, она позволяет работать одновременно с самыми популярными расцветками - черный, супер белый, серый и хромокей. При помощи этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм, а не только бумажные рулонные фоны. Кронштейны выполнены из стали и покрыты порошковой краской. Они могут крепится как на стену, так и на потолок.
Один из первых вопросов которым задается начинающий студийный фотограф, только что купивший комплект студийного света – это фон. Мы предлагаем простые в установке и удобные в работе системы подъема фонов Lumifor. Монтаж бумажных рулонных фонов на кронштейны, установленные на стену или потолок несомненно является наиболее оптимальным решением для фотостудии. Во первых, даже система подъема на 3-4 фона гораздо дешевле системы ворота из стоек и штанги на 1 фон. Во вторых, вы можете установить до четырех фонов одновременно и оперативно их менять. Также стоит отметить, что такие системы гораздо компактней ворот из стоек.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.
Wansen
Работай с цветом без бликов