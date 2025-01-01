images
Grifon CBH-1 крепление для фона

Grifon
Артикул: OLE-1285

Grifon СВН-1 – крепление для монтажа перекладины для установки фона. Устанавливается на стойки или распорки диаметром до 35 мм. В комплекте 2 шт.

