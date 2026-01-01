Godox BS04 система установки фона
Godox
Артикул: DAN-6301

Система установки фона Godox BS04.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину. Рабочая высота стоек от 1 до 2,6 м. Рабочая ширина перекладины от 1 до 3 м. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 4,1 кг. Размер в упаковке - 120х18,5х13,5 см.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота стойки - 260 см
  • минимальная высота стойки - 100 см
  • длина стойки в сложенном виде - 97 см
  • количество секций стойки - 3
  • диаметры секций стойки - 32/27/24 мм
  • диаметры ножек стойки - 20 мм
  • амортизация стойки - пружинная
  • максимальная длина перекладины - 300 см
  • минимальная длина перекладины - 100 см
  • количество секций перекладины - 3
  • диаметры секций перекладины - 30/26/23
  • материал - алюминиевый сплав
  • размер упаковки - 120х18,5х13,5 см
  • вес стойки - 1,5 кг
  • вес перекладины - 0,8 кг
  • вес комплекта в чехле - 4,1 кг
  • вес комплекта с упаковкой - 4,5 кг

С этим товаром покупают

Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Арт. DAN-7862
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.

Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

1 530 ₽
В корзину
-12 %
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.

Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

-12 %250 ₽
220 ₽
В корзину
-7 %
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 15 ч

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

-7 %5 520 ₽
5 130 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5752
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2121 Pink 21, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 640 ₽
В корзину
GreenBean GB-BS300 система установки фона
GreenBean GB-BS300 система установки фона
GreenBean GB-BS300 система установки фона
Арт. OLE-3127
GreenBean GB-BS300 система установки фона
Наличие
более 10 шт

Стальная система установки фотофона типа ворота. В комплекте две телескопических стойки, телескопическая перекладина и сумка. Максимальная высота - 2,6 м, максимальная ширина - 3 м. Подойдет для тканевых и рулонных фотофонов шириной до 3 м. Секции стоек оснащены винтовыми зажимами, секции перекладины - цанговыми зажимами. В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8".

10 470 ₽
В корзину
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Арт. NVF-1066
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.  

2 870 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Арт. FTR-1297
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
-5 %
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Арт. FTR-590
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 11 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый коричневый. Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м.

Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-5 %5 280 ₽
5 010 ₽
В корзину

Видео

Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
