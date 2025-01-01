KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная ящик-подставка для съемки

Артикул: MTG-1887

KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная подставка. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.



«full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 20,0 см, вес 3,3 кг