KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная ящик-подставка для съемки
KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная ящик-подставка для съемки

KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная ящик-подставка для съемки

Kupo
Артикул: MTG-1887

KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная подставка. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

«full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 20,0 см, вес 3,3 кг

KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная ящик-подставка для съемки

