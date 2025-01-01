images
Grifon FLH-05 переходник для установки осветительных приборов

Grifon FLH-05 переходник для установки осветительных приборов

Grifon
Артикул: NVF-1186

Grifon FLH-05 предназначен для установки на стойку осветительных приборов – студийных и накамерных фотовспышек, с изменением угла наклона на 180 градусов. Имеется отверстие для установки фотозонта.

В комплектации предусмотрен двухсторонний металлический переходник со штырями с резьбой 1/8 и 3/8 дюйма.

Описание

3d изображение товара

Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Арт. FTR-558
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

630 ₽
В корзину
Grifon WB-1250 перекладина настенная
Арт. FTR-1498
Grifon WB-1250 перекладина настенная
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.
 
5 060 ₽
В корзину
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Арт. FTR-974
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

2 650 ₽
В корзину
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Арт. NVF-1294
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram (64575) –  галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.

Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.

 

2 200 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов
Арт. SAP-001
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и  3/8".

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину
Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма
Арт. OLE-1298
Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.

Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности.  Вес - 0,2 кг.

520 ₽
В корзину
Manfrotto 014-38 адаптер 5/8&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0565
Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.

2 790 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель. 

350 ₽
В корзину

