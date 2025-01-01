Grifon FLH-05 переходник для установки осветительных приборов

Артикул: NVF-1186

Grifon FLH-05 предназначен для установки на стойку осветительных приборов – студийных и накамерных фотовспышек, с изменением угла наклона на 180 градусов. Имеется отверстие для установки фотозонта.

В комплектации предусмотрен двухсторонний металлический переходник со штырями с резьбой 1/8 и 3/8 дюйма.