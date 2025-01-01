images
Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357
Tenba
Артикул: MTG-1867

Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357. Разработан для объективов Canon, Nikon, Sony 16-35 мм или Canon 24-70 мм (с перевернутой блендой) и других зум-объективов длиной до 13 см. Чехол изготовлен из прочного нейлона Rip-Stop 210D с покрытием DWR и выдерживает самые суровые погодные условия. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани. Внутренняя часть чехла выполнена из мягкой защитной ткани, которая предохранит объектив от царапин и потертостей.  

Крышка закрывается на надежную молнию YKK с двойным бегунком. На внутренней стороне крышки расположен небольшой сетчатый карман. В кармане находится ткань из микрофибры для бережного ухода за оптикой. 

Прочная петля на липучке надежно закрепит чехол практически на любом поясном ремне, на разгрузочном поясе фотографа, стропах MOLLE или других совместимых стропах. 

Предусмотрена прочная ручка для переноски в руке.


Чехол Lens Capsule также рекомендуется использовать для переноски объективов в обычных сумках и рюкзаках, он обеспечит высокую защиту вашей дорогой технике.

Это универсальная защита, которая будет оберегать ваши объективы долгие годы, независимо от того, какую камеру вы будете использовать в будущем.

Компания Tenba никогда не идет на компромиссы в вопросах качества. Даже разрабатывая чехлы для объективов Tenba уделяет большое внимание деталям и не экономит на материалах и фурнитуре.

Характеристики:

  • Внешний размер, см – 17х11х11
  • Внутренний размер, см – 13х9х9
  • Вес, г - 200

