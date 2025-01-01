Tenba (636-357) Tools Lens Capsule 13x9 см чехол жесткий для объектива 636-357

Описание

Крышка закрывается на надежную молнию YKK с двойным бегунком. На внутренней стороне крышки расположен небольшой сетчатый карман. В кармане находится ткань из микрофибры для бережного ухода за оптикой.



Прочная петля на липучке надежно закрепит чехол практически на любом поясном ремне, на разгрузочном поясе фотографа, стропах MOLLE или других совместимых стропах.



Предусмотрена прочная ручка для переноски в руке.





Чехол Lens Capsule также рекомендуется использовать для переноски объективов в обычных сумках и рюкзаках, он обеспечит высокую защиту вашей дорогой технике.



Это универсальная защита, которая будет оберегать ваши объективы долгие годы, независимо от того, какую камеру вы будете использовать в будущем.



Компания Tenba никогда не идет на компромиссы в вопросах качества. Даже разрабатывая чехлы для объективов Tenba уделяет большое внимание деталям и не экономит на материалах и фурнитуре.

Характеристики: