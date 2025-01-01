Lowepro ProTactic Bottle Pouch чехол для аксессуаров черный

Артикул: OLE-2239

Чехол на шнуровке из эластичный материал, сохраняющего тепло, предназначен для хранения и переноски аксессуаров или личных вещей. Вмещает литровую бутылку воды, либо контейнер с едой. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock.