Lowepro ProTactic Bottle Pouch чехол для аксессуаров черный
Lowepro
Артикул: OLE-2239

 Чехол на шнуровке из эластичный материал, сохраняющего тепло, предназначен для хранения и переноски аксессуаров или личных вещей. Вмещает литровую бутылку воды, либо контейнер с едой. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock.

Характеристики:

  • Размеры 10 x 8.5 x 22 см
  • Вес 124 гр

