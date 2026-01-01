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Samyang XEEN CF 135mm T1.5 Canon EF объектив
Samyang XEEN CF 135mm T1.5 Canon EF объектив

Samyang XEEN CF 135mm T1.5 Canon EF объектив

Samyang
Артикул: MTG-1416

 Samyang XEEN CF 135mm T1.5 Canon EF объектив. Объектив для киносъемки под камеры с байонетом Canon EF. 

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива - Фиксированный фокус
  • Вид фокусировки - Неавтофокусные
  • Фокусное расстояние - 135 мм
  • Минимальная диафрагма - 22
  • Число лепестков диафрагмы - 11
  • Минимальное расстояние фокусировки - 1.12 м

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