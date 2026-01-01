Характеристики:
- Тип объектива - Фиксированный фокус
- Вид фокусировки - Неавтофокусные
- Фокусное расстояние - 135 мм
- Минимальная диафрагма - 22
- Число лепестков диафрагмы - 11
- Минимальное расстояние фокусировки - 1.12 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Samyang XEEN CF 135mm T1.5 Canon EF объектив. Объектив для киносъемки под камеры с байонетом Canon EF.
Характеристики:
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