Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.
Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.
Fotokvant RCL-S3 – надежный зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия, см – 1,2; максимальный – 4,9. Вес, г – 110. Материал изготовления – алюминиевый сплав и пластик.
Fotokvant GRID-F – сотовая насадка для накамерных вспышек Canon, Nikon, Sony, YongNuo и многих других.
Данная модель сотовой решетки имеет компактную и легкую в установке конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается при помощи липучки на большинство накамерных вспышек. Размер сот - 8х4 см.
