Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку

Grifon
Артикул: NVF-1975

Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.

Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.

Описание

Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку

