FST RD071-110cm отражатель 7 в 1

Артикул: OLE-2158

Отражатель 7 в 1 диаметром 110 см. 7 отражающих поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, хромакей зеленый, хромакей синий. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии.