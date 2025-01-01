Fujimi MRC-232 кольцевая светодиодная LED-панель

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi MRC-232 – легкая кольцевая световая панель, оснащенная 232 LED-диодами высокого качества. Обеспечивает постоянный свет. Используется для создания бестеневого изображения в макро, медицинской, научной и судебной фотографии. Идеально подходит для съемки со светоотражающими фонами.
Источник света, расположенный непосредственно между объективом фотокамеры и объектом съемки, обеспечивает более равномерное освещение. Набор включает в себя 7 переходников (52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 7 мм) для различных объективов.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Manfrotto 125 – адаптер-переходник с двумя внешними резьбами на 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Falcon Eyes PBF-60AB – складной фотобокс 60х60х60 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 2,2 кг.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Wansen
Работай с цветом без бликов