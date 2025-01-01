images
Fujimi MRC-232 кольцевая светодиодная LED-панель

Fujimi
Артикул: NVF-1500

Fujimi MRC-232 – легкая кольцевая световая панель, оснащенная 232 LED-диодами высокого качества. Обеспечивает постоянный свет. Используется для создания бестеневого изображения в макро, медицинской, научной и судебной фотографии. Идеально подходит для съемки со светоотражающими фонами.

Описание

Источник света, расположенный непосредственно между объективом фотокамеры и объектом съемки, обеспечивает более равномерное освещение. Набор включает в себя 7 переходников (52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 7 мм) для различных объективов.

Характеристики:

  • количество и тип диодов – 232 шт., LED
  • угол освещения, град. – 45
  • мощность, Вт – 14
  • освещение, Лм – 1392
  • регулировка яркости, % –  ~20–100
  • температура цвета – 5800 ± 200 К
  • питание (аккумулятор) – F550; 7,4 В; 2300 мАч;
  • время работы, ч – ~4

Комплектация

  • Кольцевая лампа MRC-232 – 1 шт.
  • Шаровое крепление – 1 шт.
  • Зарядное устройство – 1 шт.
  • Аккумулятор F550 Sony – 1 шт.
  • Сетевой кабель – 1 шт.
  • Переходники для объективов – 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм

