Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Артикул: NVF-3079

Fotokvant Master Canon 1 – универсальный комплект, в который входит радиосинхронизатор, комбинированный зонт диаметром 101 см и легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8".

Может быть использован для работы фотографа на выезде. Подойдет в качестве дополнительного комплекта свадебному фотографу и тем, кто осваивает азы студийной фотографии. Радиосинхронизатор для системы Canon.