Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant Master Canon 1 – универсальный комплект, в который входит радиосинхронизатор, комбинированный зонт диаметром 101 см и легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8".
Может быть использован для работы фотографа на выезде. Подойдет в качестве дополнительного комплекта свадебному фотографу и тем, кто осваивает азы студийной фотографии. Радиосинхронизатор для системы Canon.
Радиосинхронизатор состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горячий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться, как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.
Технические характеристики стойки:
