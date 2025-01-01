images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой
Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant Master Canon 1 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant
Артикул: NVF-3079

Fotokvant Master Canon 1 – универсальный комплект, в который входит радиосинхронизатор, комбинированный зонт диаметром 101 см и легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8".

Может быть использован для работы фотографа на выезде. Подойдет в качестве дополнительного комплекта свадебному фотографу и тем, кто осваивает азы студийной фотографии. Радиосинхронизатор для системы Canon.

Описание

Радиосинхронизатор состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горячий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться, как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8


Комплектация

  • Радиосинхронизатор RMII-Canon для Canon с креплением для зонта
  • Зонт комбинированный на просвет и отражение 101 см
  • Стойка студийная 210 см

    

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-5 %
Grifon SB 1520 софтбокс для накамерных фотовспышек (крепление-лента) размер 15x20 см
Арт. NVF-2948
Grifon SB 1520 софтбокс для накамерных фотовспышек (крепление-лента) размер 15x20 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч
Софтбокс Grifon SB-1520 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер, см – 15x20. Крепится с помощью ленты на липучках.
-5 %620 ₽
580 ₽
В корзину
PhotoMechanics K-150 кран-штатив для сферической съемки
Арт. NVF-809
PhotoMechanics K-150 кран-штатив для сферической съемки
Временно нет в наличии

PhotoMechanics K-150 – автоматический кран-штатив для сферической 3D-фотосъемки крупногабаритных предметов, например, крупной бытовой техники, мебели, телевизоров и т. п.

195 000 ₽
В корзину
Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора
Арт. NVF-1307
Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Hensel (33173) – специальная насадка, ограничивающая распространение светового потока. Позволяет направить свет в определенную область. Модель имеет специальные металлические лепестки, которыми можно регулировать световой поток в зависимости от творческих задач фотографа.

35 330 ₽
В корзину
Sekonic L-478D флэшметр
Арт. NVF-1598
Sekonic L-478D флэшметр
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр. 

53 000 ₽
В корзину
Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S
Арт. NVF-2012
Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S
Временно нет в наличии

Reddevil RDL S1200 – специальный рассеиватели из прочной парашютной ткани. Крепится на корпус в непосредственной близости от ламп. Дает мягкий, ровный свет и монолитные блики. Предназначен для использования с приборами Reddevil RDL 4x1200 S.

1 100 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину

Видео

Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера