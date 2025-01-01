Популярное

Фильтр

Viltrox – это китайский бренд, известный своими доступными, но высококачественными объективами и аксессуарами для фото- и видеотехники. Компания специализируется на производстве светосильных автофокусных и мануальных объективов с современной оптикой, которые совместимы с популярными байонетами, включая Sony E, Fujifilm X, Nikon Z и Canon RF. Бренд завоевал доверие фотографов благодаря удачному балансу цены и производительности, предлагая альтернативу дорогим фирменным объективам без существенных компромиссов в качестве изображения.

Viltrox также выпускает телеконвертеры, адаптеры и другие аксессуары, расширяющие возможности съемки. Особой популярностью пользуются их объективы с фиксированным фокусным расстоянием, такие как Viltrox 23mm f/1.4 или 85mm f/1.8, которые обеспечивают резкость, приятное боке и хорошую цветопередачу. Благодаря сочетанию надежной сборки, передовой электроники и демократичной цены, Viltrox стал одним из лидеров среди сторонних производителей оптики для беззеркальных камер.

Viltrox EF-FX2 Pro для объектива EF/EF-S адаптер на байонет X-mount
Арт. MTG-3601
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Viltrox EF-FX2 Pro для объектива EF/EF-S адаптер на байонет X-mount. Вторая версия адаптера от Viltrox для установки объектива с байонетом EF/EF-S на камеры Fujifilm с байонетом X.

20 510 ₽
