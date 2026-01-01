Объективы Dulens APO Mini Prime и сменные байонеты

Dulens — китайский бренд, специализирующийся на создании апохроматических (APO) кинообъективов с фиксированным фокусным расстоянием. Оптика Dulens сочетает классический винтажный рисунок с современной резкостью и минимальными хроматическими аберрациями. Основная линейка — APO Mini Prime — включает объективы для съемки на кинокамеры с байонетами PL, EF (Canon), а также другие популярные крепления.

В магазине «Фотогора» в Москве представлены:

Сменные байонеты EF для объективов Dulens APO Mini Prime (43mm и 58mm) — позволяют быстро перейти с PL-mount на Canon EF.

Под заказ — полный набор оптики Dulens: 43mm T2.4, 58mm T2.4, 85mm T2.4, 105mm T2.9 и другие фокусные расстояния.

Особенности объективов Dulens:

Апохроматическая коррекция — нет ореолов по краям контрастных объектов.

Одинаковое кольцо шестерни под фоллоу-фокус.

Плавный ход фокуса (270°).

Нейтральное цветовоспроизведение.

Доступна примерка на вашу камеру, консультация по совместимости байонетов.