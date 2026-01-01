Dulens — китайский бренд, специализирующийся на создании апохроматических (APO) кинообъективов с фиксированным фокусным расстоянием. Оптика Dulens сочетает классический винтажный рисунок с современной резкостью и минимальными хроматическими аберрациями. Основная линейка — APO Mini Prime — включает объективы для съемки на кинокамеры с байонетами PL, EF (Canon), а также другие популярные крепления.

В магазине «Фотогора» в Москве представлены:

  • Сменные байонеты EF для объективов Dulens APO Mini Prime (43mm и 58mm) — позволяют быстро перейти с PL-mount на Canon EF.
  • Под заказ — полный набор оптики Dulens: 43mm T2.4, 58mm T2.4, 85mm T2.4, 105mm T2.9 и другие фокусные расстояния.

Особенности объективов Dulens:

  • Апохроматическая коррекция — нет ореолов по краям контрастных объектов.
  • Одинаковое кольцо шестерни под фоллоу-фокус.
  • Плавный ход фокуса (270°).
  • Нейтральное цветовоспроизведение.

Где купить Dulens в Москве с гарантией?

Приходите в наш шоурум на Малой Семеновской, 3с6 (метро «Электрозаводская»). Режим работы: Пн–Пт 10:30–21:00, Сб–Вс 11:00–18:00. А также в магазинах Фотогора в Санкт-Петербурге и Воронеже. Доступна примерка на вашу камеру, консультация по совместимости байонетов.

Dulens Interchangeable Lens Mount EF для APO Mini Prime 58mm PL-mount сменный байонет
Арт. OLE-4350
в наличии 4-10 шт

Сменный байонет позволяет использовать объектив APO Mini Prime с байонетом PL-mount на камере с байонетом EF (Canon).

9 760 ₽
Dulens Interchangeable Lens Mount EF для APO Mini Prime 43mm PL-mount сменный байонет
Арт. OLE-4351
в наличии 1-3 шт

Сменный байонет позволяет использовать объектив APO Mini Prime с байонетом PL-mount на камере с байонетом EF (Canon).

9 760 ₽
