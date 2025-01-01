Популярное

Фильтр

CoMica – это китайский бренд, специализирующийся на производстве доступного и качественного оборудования для видеографов и фотографов. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая LED-освещение, микрофоны, стабилизаторы и аксессуары для съемки. Бренд ориентирован на создателей контента, блогеров и независимых кинематографистов, предлагая функциональные решения по демократичным ценам без серьезных компромиссов в качестве.

Особой популярностью пользуются компактные LED-панели CoMica с регулируемой цветовой температурой и яркостью, а также направленные микрофоны, обеспечивающие чистый звук с минимальными шумами. Продукция бренда сочетает в себе простоту использования, портативность и надежность, что делает ее отличным выбором для мобильной съемки. Благодаря удачному балансу цены и производительности, CoMica завоевала доверие среди начинающих и полупрофессиональных видеооператоров.

CoMica CVM-DL-XLR переходник
CoMica CVM-DL-XLR переходник. Профессиональный адаптер позволяет вывести звук с микрофона с выходом mini Jack 3.5 мм на два выхода XLR с левым и правым каналом. Представленный аксессуар обеспечивает безупречное качество передачи сигнала и записи звука. CoMica CVM-DL-XLR выполнен из высококачественных материалов и покрытием из гибкого силикона. Характеризуется повышенной износоустойчивостью и простотой использования. 

