Savage (8-12) Primary Red фон бумажный 2,7x11 м красный
Savage (8-12) Primary Red фон бумажный 2,7x11 м красный
Savage (8-12) Primary Red фон бумажный 2,7x11 м красный

Savage (8-12) Primary Red фон бумажный 2,7x11 м красный

Savage
Артикул: FTR-764

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Вес фона на рулон в упаковке - 6 кг.

Производство - США.

Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Арт. FTR-759
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

9 790 ₽
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Арт. FTR-763
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (58-12) Studio Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Арт. DAN-6051
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (34-12) Olive Green оливковый, размер - 2,7x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м. Плотность фона - 160 г/м2.

9 790 ₽
