Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый

Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.
Бумажный фон Savage (60-12) Focus Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Производство - США.
Mingxing Front diffuser softbox – стрипбокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Байонет Bowens. Размер, см – 40х180.
Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.
Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.
Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.
Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.
Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.
