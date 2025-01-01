images
images
images
images
images
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый

Savage (60-12) Focus Gray фон бумажный 2,7x11 м серый

Savage
Артикул: FTR-756

Бумажный фон Savage (60-12) Focus Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона
Арт. VBR-397
Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.

-15 %4 190 ₽
3 560 ₽
В корзину
Mingxing Front diffuser softbox стрипбокс жаропрочный 40x180 см
Арт. NVF-6764
Mingxing Front diffuser softbox стрипбокс жаропрочный 40x180 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Mingxing Front diffuser softbox – стрипбокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Байонет Bowens. Размер, см – 40х180.

5 850 ₽
В корзину
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Арт. DAN-1465
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.

Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.

4 560 ₽
В корзину
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Арт. DAN-1544
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.


49 400 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5436
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.

Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.

-15 %42 790 ₽
36 370 ₽
В корзину

Видео

Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Креативное боке
Креативное боке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера