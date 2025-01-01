Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м

Описание

Фон производится по технологии предполагающей случайные пятна и небольшие изменение в оттенке, поэтому фотографии носят исключительно ознакомительный характер.

Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек монитора может быть получено не совсем корректное представление о расцветке фона. Рекомендуем приобретать данный фон на пункте самовывоза.

Характеристики: