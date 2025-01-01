images
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м

Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м

Grifon
Артикул: FTR-609

Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Описание

Фон производится по технологии предполагающей случайные пятна и небольшие изменение в оттенке, поэтому фотографии носят исключительно ознакомительный характер.

Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек монитора может быть получено не совсем корректное представление о расцветке фона. Рекомендуем приобретать данный фон на пункте самовывоза.

Характеристики:

  • материал – хлопчатобумажный муслин высокой плотности с нитью 21s
  • плотность полотна – 111 г/м2
  • габариты – 300х500 cм
  • карманы для перекладины - 2 шт.
  • вес – 1,4 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Арт. VBR-205
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.

В качестве противовеса используется мешок с песком. ;

-15 %9 890 ₽
8 400 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-028 фон пятнистый темно-сиреневый 3х5 м
Grifon TI W-028 фон пятнистый темно-сиреневый 3х5 м
Арт. FTR-589
Grifon TI W-028 фон пятнистый темно-сиреневый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый темно-сиреневый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-10 %
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Арт. FTR-597
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-067 фон пятнистый 3х5 м сине-серый
Арт. FTR-599
Grifon TI W-067 фон пятнистый 3х5 м сине-серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-серый

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-9844
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

7 910 ₽
В корзину

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера