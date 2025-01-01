Falcon Eyes FB-01 FB-3060 бязевый фон черный

Артикул: NVF-2258

Falcon Eyes FB-01 FB-3060 – универсальный тканевый фон из бязи. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Изготовлен в виде цельного полотна со специальным креплением для перекладины. Размер 3,0х6,0 м, вес – 2,4 кг.