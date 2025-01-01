Falcon Eyes FB-01 FB-3060 бязевый фон черный

Тканевый фон Grifon - пятнистый темно-лазурный.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Falcon Eyes FB-01 FB-3060 – универсальный тканевый фон из бязи. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Изготовлен в виде цельного полотна со специальным креплением для перекладины. Размер 3,0х6,0 м, вес – 2,4 кг.
Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
Manfrotto 046MCB EXPAN - механизм подъема фона, цепь черная.
Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. Максимальная нагрузка - 10 кг. В комплекте - черная металлическая цепь.
Набор из трех фильтров диаметром 77 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 black черный, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - черный.
Фон тканевый Grifon B-112, размер - 3х7 м, черный.
Тканевый однотонный черный фон, размером - 3x7 м. Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, края фона обработаны. Фон целесообразно использовать с системой установки ворота.
Работай с цветом без бликов
Wansen