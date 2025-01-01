images
-10 %
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м

Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м

Grifon
Артикул: FTR-616

Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Описание

Фон производится по технологии предполагающей случайные пятна и небольшие изменение в оттенке, поэтому фотографии носят исключительно ознакомительный характер.

Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек монитора может быть получено не совсем корректное представление о расцветке фона. Рекомендуем приобретать данный фон на пункте самовывоза.

Характеристики:

  • материал – хлопчатобумажный муслин высокой плотности с нитью 21s
  • плотность полотна – 111 г/м2
  • габариты – 300х500 cм
  • карманы для перекладины - 2 шт.
  • вес – 1,4 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. NVF-2381
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.

8 050 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Арт. FTR-588
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Арт. FTR-612
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
FST SB-040 софтбокс 80x120 см
Арт. OLE-0835
FST SB-040 софтбокс 80x120 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-040 – жаропрочный софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется  для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Оснащен специальными вентиляционными отверстиями, благодаря которым его можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Байонет Bowens. Размер, см – 80x120.

6 650 ₽
В корзину
FST LSB-10 стойка наклонная журавль
Арт. NVF-2920
FST LSB-10 стойка наклонная журавль
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST LSB-10 алюминиевая комбинированная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота – 300 см, минимальная – 132 см, длина журавля – 110-210 см, количество секций – 4. Максимальная нагрузка – 5 кг.

7 800 ₽
В корзину

Видео

7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера