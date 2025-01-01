images
Olympus VN-415PC 2Gb цифровой диктофон белый
Olympus
Артикул: NVF-6524

Olympus VN-415PC 2Gb – цифровой диктофон, с помощью которого можно максимально комфортно записать абсолютно любые звуковые данные, не прибегая к габаритным аппаратам. Цвет – белый.

Описание

Компактные размеры дают возможность пользователю поместить диктофон в любой карман одежды или сумки, а металлический корпус и превосходное качество сборки позволяют пользоваться девайсом даже в экстремальных ситуациях. Диктофон оснащен USB-портом, благодаря которому звуковую информацию можно быстро перенести на портативные устройства. Модель поддерживает битрейт до 64 килобит в секунду, а выбор из семи настроек сцен записи очень удобен, так как позволяет выбирать оптимальные характеристики, учитывая условия, в которых будет осуществляться запись звука. Питание диктофона осуществляется с помощью двух батареек AAA.

Характеристики:

  • объем памяти, гб – 2
  • поддерживаемый битрейт – до 64 кбит/с
  • формат аудиофайлов – wma
  • максимальное время записи, ч – 790  
  • интерфейс – usb 2.0
  • разъемы – линейный выход mini-jack 3.5, линейный вход mini-jack 3.5, mini-usb
  • питание – 2 батарейки ААА
  • размеры, см – 3,9х10,8х1,68
  • вес изделия, г – 71

