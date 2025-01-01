Фильтр

Диктофоны и рекордеры

На сайте Фотогора представлено оборудование для записи звука, подходящее для любительского использования и профессиональных целей. В магазине продаются классические диктофоны в пластиковом или металлическом корпусе, аудиорекордеры и микрофоны-пушки для работы с DSLR-камерами, кино- и видеокамерами, камкордерами. Мы удерживаем доступные цены на оборудование производства ведущих компаний — Olympus, Boya, Saramonic. Диктофоны и рекордеры просты в использовании и обеспечивают качество записи на профессиональном уровне.

Виды аудиорекордеров и диктофонов в каталоге Фотогора

Мы собрали в каталоге наиболее удобные и востребованные модели оборудования для аудиозаписи с широким набором функций. В представленных линейных диктофонах установлены усилители для максимально реалистичной передачи звука и низкочастотные фильтры, устраняющие шумы. Чувствительность направленных стереомикрофонов можно регулировать. Для профессиональных нужд у нас есть оборудования для записи в РСМ-формате.

Аудиорекордеры из профсерии обеспечивают отличное качество стереозаписи в спектре от 20 Гц до 20 кГц, сохраняя естественность звучания. В каталоге Фотогора есть модели, которые можно использовать с динамическими, конденсаторными микрофонами. Также мы предлагаем оборудование с возможностью прослушивания аудиоконтента через внешние совместимые наушники.

Для работы с фото-, видеокамерами

У нас есть суперкардиоидные конденсаторные микрофоны-пушки с рекордерами.

  • Специально разработаны для мобильного оборудования, включая смартфоны.
  • Уменьшают внешние звуки, изолируя говорящего от окружающих шумов — оптимально для записи на улице.
  • Легко подключаются к камерам и мало весят — отлично подходят для ручной съемки.

Доставку оборудования можно заказать в любой регион РФ.

Saramonic SR-Q2M рекордер ИКМ двухканальный (металлический корпус)
Saramonic SR-Q2M рекордер ИКМ двухканальный (металлический корпус)
Арт. DAN-2706
Saramonic SR-Q2M рекордер ИКМ двухканальный (металлический корпус)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Двухканальный рекордер ИКМ Saramonic SR-Q2M, (металлический корпус).

Прибор имеет встроенный XY стереомикрофон, регулятор усиления звука, легко читаемый ЖК-экран и измеритель уровня и линейный вход и выход на 3,5 мм. Для контроля качества записи есть возможность подключения наушников через соответствующий разъем. Предусмотрена возможность произвести резервную запись на карту памяти формата microSD. Питание осуществляется от двух батарей АА или 5 В постоянного тока.

14 090 ₽
