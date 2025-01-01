На сайте Фотогора представлено оборудование для записи звука, подходящее для любительского использования и профессиональных целей. В магазине продаются классические диктофоны в пластиковом или металлическом корпусе, аудиорекордеры и микрофоны-пушки для работы с DSLR-камерами, кино- и видеокамерами, камкордерами. Мы удерживаем доступные цены на оборудование производства ведущих компаний — Olympus, Boya, Saramonic. Диктофоны и рекордеры просты в использовании и обеспечивают качество записи на профессиональном уровне.

Виды аудиорекордеров и диктофонов в каталоге Фотогора

Мы собрали в каталоге наиболее удобные и востребованные модели оборудования для аудиозаписи с широким набором функций. В представленных линейных диктофонах установлены усилители для максимально реалистичной передачи звука и низкочастотные фильтры, устраняющие шумы. Чувствительность направленных стереомикрофонов можно регулировать. Для профессиональных нужд у нас есть оборудования для записи в РСМ-формате.

Аудиорекордеры из профсерии обеспечивают отличное качество стереозаписи в спектре от 20 Гц до 20 кГц, сохраняя естественность звучания. В каталоге Фотогора есть модели, которые можно использовать с динамическими, конденсаторными микрофонами. Также мы предлагаем оборудование с возможностью прослушивания аудиоконтента через внешние совместимые наушники.

Для работы с фото-, видеокамерами

У нас есть суперкардиоидные конденсаторные микрофоны-пушки с рекордерами.

Специально разработаны для мобильного оборудования, включая смартфоны.

Уменьшают внешние звуки, изолируя говорящего от окружающих шумов — оптимально для записи на улице.

Легко подключаются к камерам и мало весят — отлично подходят для ручной съемки.

