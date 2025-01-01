Диктофоны и рекордеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Двухканальный рекордер ИКМ Saramonic SR-Q2M, (металлический корпус).
Прибор имеет встроенный XY стереомикрофон, регулятор усиления звука, легко читаемый ЖК-экран и измеритель уровня и линейный вход и выход на 3,5 мм. Для контроля качества записи есть возможность подключения наушников через соответствующий разъем. Предусмотрена возможность произвести резервную запись на карту памяти формата microSD. Питание осуществляется от двух батарей АА или 5 В постоянного тока.
