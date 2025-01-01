Olympus LS-14 PCM линейный диктофон

Арт. NVF-2257

Reddevil RDL 4x1200 S KIT – комплект постоянного света на базе двух мощных студийных четырехламповых люминесцентных осветителей с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом Reddevil RDL 4x1200 S . Предназначен для съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде. С помощью осветителей можно получить равномерный свет для заливки фона. Осветители могут быть установлены для рисующего света. Для хранения и транспортировки комплект упакован в чехол из плотной прорезиненной ткани Reddevil RDL 1200.