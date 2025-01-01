Olympus LS-14 PCM линейный диктофон

Система TRESMIC обеспечивает высочайшее качество звука. Она состоит из двух стереомикрофонов, расположенных под углом 90 градусов, и центрального остронаправленного микрофона. Вместе они гарантируют отличную запись во всем диапазоне частот, от высоких до низких, и поддерживают впечатляющее звуковое давление 130 дБ SPL. Диктофон имеет целый ряд полезных функций, разработанных специально для музыкантов (включая хроматический тюнер для настройки инструментов, метроном для поддержания ритма, возможность наложения записи и регулирования скорости воспроизведения), поможет вам получить отличный результат.
Характеристики:
- карта памяти – sd / sdhc (512 мб - 32 гб)
- внутренняя память, Гб – 4
- подсветка дисплея – да
- формат – mp3, pcm
- автозапись – предварительная запись
- запись индексов – да
- формат воспроизведения – pcm (wav) / mp3
- непрерывное воспроизведение – да
- копирование между каталогами – да
- копирование на карту памяти – да
- перенос файлов – да
- дистанционное управление – да
- голосовые подсказки – да
- гнездо для наушников – диаметр 3,5 мм, сопротивление 8ω или больше
- внешние источники питания – сетевой адаптер с подключением через usb (ф-514)
- элементы питания – АА батарейки (lr6 или zr6) или два nimh аккумулятора
- габариты, мм – 52,5x138,7x23,5
- вес, г – 170 (вкл. батареи)