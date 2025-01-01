images
Olympus LS-14 PCM линейный диктофон
Olympus
Артикул: NVF-6521

Olympus LS-14 PCM – линейный диктофон, позволяет без труда осуществить высококачественную запись. Модель оснащена диском выбора режима и функцией Smart Mode. Благодаря системе высокочувствительных стереомикрофонов, расположенных под углом 90 градусов, достигается высочайшее качество записи. Ряд полезных функций, разработанных специально для музыкантов (включая хроматический тюнер для настройки инструментов, метроном для поддержания ритма, возможность наложения записи и регулирования скорости воспроизведения), поможет получить отличный результат. Цвет – черный.

Описание

Система TRESMIC обеспечивает высочайшее качество звука. Она состоит из двух стереомикрофонов, расположенных под углом 90 градусов, и центрального остронаправленного микрофона. Вместе они гарантируют отличную запись во всем диапазоне частот, от высоких до низких, и поддерживают впечатляющее звуковое давление 130 дБ SPL. Диктофон имеет целый ряд полезных функций, разработанных специально для музыкантов (включая хроматический тюнер для настройки инструментов, метроном для поддержания ритма, возможность наложения записи и регулирования скорости воспроизведения), поможет вам получить отличный результат.

Характеристики:

  • карта памяти – sd / sdhc (512 мб - 32 гб)
  • внутренняя память, Гб – 4
  • подсветка дисплея – да
  • формат – mp3, pcm
  • автозапись – предварительная запись
  • запись индексов – да
  • формат воспроизведения – pcm (wav) / mp3
  • непрерывное воспроизведение – да
  • копирование между каталогами – да
  • копирование на карту памяти – да
  • перенос файлов – да
  • дистанционное управление – да
  • голосовые подсказки – да
  • гнездо для наушников – диаметр 3,5 мм, сопротивление 8ω или больше
  • внешние источники питания – сетевой адаптер с подключением через usb (ф-514)
  • элементы питания – АА батарейки (lr6 или zr6) или два nimh аккумулятора
  • габариты, мм – 52,5x138,7x23,5
  • вес, г – 170 (вкл. батареи)

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Три варианта использования параболического софтбокса
Три варианта использования параболического софтбокса
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Макс Пенсон
Макс Пенсон
