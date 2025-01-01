Fotokvant CHM-3-B стул для пикника раскладной черный

Артикул: MTG-1866

Fotokvant CHM-3-B стул раскладной черный. Компактный раскладной стул высотой 63 см и высотой посадочного места 30 см. Размер посадочного места 30х46 см. Вес 2,6 кг. Приводится в рабочее положение одним движением. Выполнен из высококачественного дерева с пропиткой. Незаменимый помощник на выездных съемках, при организации мероприятий в помещениях с ограниченным объемом хранения.