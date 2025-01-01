Falcon Eyes Silver line 614 BH-2 штатив

Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.
Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes.
Falcon Eyes Silver line 614 BH-2 – профессиональный штатив. Изготовлен из легких и высококачественных материалов. С помощью данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях.
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и доступной стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.
Silver line 614 BH-2 – старший в линейке штатив с выдерживающей высокие нагрузки сменной шаровой головкой (диаметр шара 35 мм), предназначен для использования с камерами весом до 6 кг. Максимальная высота штатива 1590 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".
Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.
Silver line 614 BH-2 подойдет для большинства видов съемок, в том числе для съемок в путешествии. Компактный в сложенном виде (длина - 600 мм) и легкий (вес штатива в сборе с чехлом 2,14 кг).
Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией винтовым зажимом.
Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Два паза на разных сторонах головки обеспечивают вертикальный поворот камеры.
В комплекте чехол для транспортировки и хранения.
Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.
Fotokvant RFLH-12 – универсальное крепление с двумя горячими башмаками для вспышек или камер, имеет винты на 1/4 дюйма.
В комплект входят 2 металлических холодных башмака для вспышек. Длина – 27 см, ширина – 3 см, высота – 2,5 см. Изготовлен из алюминиевого сплава.
