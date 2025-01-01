images
Falcon Eyes Silver line 614 BH-2 штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6029

Falcon Eyes Silver line 614 BH-2 – профессиональный штатив. Изготовлен из легких и высококачественных материалов. С помощью данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях.

Описание

Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и доступной стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Silver line 614 BH-2 – старший в линейке штатив с выдерживающей высокие нагрузки сменной шаровой головкой (диаметр шара 35 мм), предназначен для использования с камерами весом до 6 кг. Максимальная высота штатива 1590 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".

Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.

Silver line 614 BH-2 подойдет для большинства видов съемок, в том числе для съемок в путешествии. Компактный в сложенном виде (длина - 600 мм) и легкий (вес штатива в сборе с чехлом 2,14 кг).

Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией винтовым зажимом.

Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Два паза на разных сторонах головки обеспечивают вертикальный поворот камеры.

В комплекте чехол для транспортировки и хранения.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • количество секций – 3
  • диаметр секций штатива, мм – 24/20/16
  • диаметр центральной колонны, мм – 22
  • максимальная высота с центральной колонной, мм – 1590
  • минимальная высота, мм – 460
  • длина в сложенном виде, мм – 600
  • штативная голова – шаровая (диаметр шара 35 мм), сменная (крепление к штативу 3/8")
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 35х50
  • пузырьковый уровень – есть
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – ABS пластик
  • вес штатива, кг – 1,47

Ваша корзина

