Falcon Eyes RED LINE Pro-414 3D4 штатив профессиональный

Falcon Eyes RED LINE Pro-414 3D4 штатив профессиональный

Falcon Eyes
Артикул: OLE-1175

Falcon Eyes RED LINE Pro-414 3D4 – профессиональный компактный четырехсекционный штатив. Изготовлен из прочного сплава алюминия. Комплектуется легкосъемной 3D-головкой со стандартным винтом 3/8 дюйма. Конструкция имеет реверсивно складывающиеся ноги, одна из которых снимается и штатив превращается в монопод. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен чехол. Максимальная нагрузка – 4 кг, максимальная рабочая высота – 1,47 см. Длина в сложенном виде – всего 42,5 см.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 22/19/15/12
  • диаметр центральной колонны, мм – 20
  • максимальная высота штатива, см – 147
  • максимальная высота монопода, см – 154,5
  • минимальная высота, см – 42,5
  • длина в сложенном состоянии, см – 42,5
  • крепление головы, дюйм – 3/8
  • диаметр платформы под голову, мм – 40
  • размер площадки, мм – 34х48
  • резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
  • пузырьковый уровень – есть
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес штатива, кг – 0,92
  • вес головы, кг – 0,55
  • вес общий, с чехлом, кг – 1,8 

Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Арт. NVF-2365
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Арт. VBR-513
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Центральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта. 

FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 60 см
Арт. NVF-7710
FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 60 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
FST RD-051RHG – отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. Диаметр отражателей, см – 60.

