Falcon Eyes RED LINE Pro-414 3D4 штатив профессиональный

Артикул: OLE-1175

Falcon Eyes RED LINE Pro-414 3D4 – профессиональный компактный четырехсекционный штатив. Изготовлен из прочного сплава алюминия. Комплектуется легкосъемной 3D-головкой со стандартным винтом 3/8 дюйма. Конструкция имеет реверсивно складывающиеся ноги, одна из которых снимается и штатив превращается в монопод. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен чехол. Максимальная нагрузка – 4 кг, максимальная рабочая высота – 1,47 см. Длина в сложенном виде – всего 42,5 см.