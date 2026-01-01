Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800 штатив

Комплект рекомендуется использовать видеооператорам с весом оборудования до 5 кг.

Съемная видеоголова с жидкостным картриджем обеспечивает супер-плавные движения камеры, без рывков и подергиваний. Встроенный уровень и чаша 75 мм поможет точно установить уровень горизонта, что очень важно при горизонтальной проводке. Система контрбаланса поможет идеально сбалансировать камеру с различными объективами и точно установить положение камеры.

Голова комплектуется удлиненной съемной площадкой с двумя винтами 1/4" и 3/8”. В голове есть режим панорамирования – поворот по горизонтали на 360 градусов, наклон на углы от -80 до +90 градусов вперед и назад. При изготовлении головы применялся алюминиево-магниевый сплав, что гарантирует надежность, прочность и долгое использование головы без потери качества.

Телескопическая ручка регулируется от 30 до 45 см. Ручку можно установить как с левой, так и с правой стороны. В голове предусмотрен дополнительный разъем для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Ноги штатива выполнены из прочных алюминиевых труб. Сдвоенные трубы штатива повышают стабильность штатива, а средняя растяжка дает дополнительную жесткость всей конструкции. Фиксирующие клипсовые механизмы из прочного и высокотехнологичного полимера. На концах ног штатива установлены шипы, которые при необходимости, можно заменить на резиновые накладки.

В комплекте прочный и удобный чехол с ручками и плечевым ремнем для хранения и транспортировки.

