Cullmann ALPHA 3500 штатив с видеоголовой

Штатив АЛЬФА 3800 имеет отличное соотношение цена-качество и станет вашим идеальным выбором. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
Характеристики:
- тип головки – видео
- рабочая высота, см – 165
- в сложенном состоянии, см – 64
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 2.5
- вес, кг – 1.340