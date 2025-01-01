images
Cullmann ALPHA 3500 штатив с видеоголовой

Cullmann ALPHA 3500 штатив с видеоголовой

Cullmann
Артикул: NVF-5591

Cullmann ALPHA 3500 – универсальный штатив, который станет надежным аксессуаром к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 2,5 кг.

Описание

Штатив АЛЬФА 3800 имеет отличное соотношение цена-качество и станет вашим идеальным выбором. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

Характеристики:

  • тип головки – видео
  • рабочая высота, см – 165
  • в сложенном состоянии, см – 64
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2.5
  • вес, кг – 1.340

Комплектация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Арт. NVF-2766
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.

12 100 ₽
В корзину
FST SB-030 софтбокс 50x70 см
Арт. OLE-0831
FST SB-030 софтбокс 50x70 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-030 – небольшой софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения для портретной и предметной съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 50x70.

3 000 ₽
В корзину
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Арт. NVF-7894
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0. 

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

760 ₽
В корзину
FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый
FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый
Арт. NVF-8808
FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST BP-025 100х150 – складной фон, хромакей синий/зеленый на каркасе.

Изготовлен из ткани высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 100х150.

3 000 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Арт. NVF-9208
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.

Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона. 

-5 %1 580 ₽
1 500 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Арт. NVF-9313
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCL-S4 - зажим пластиковый с шаровой головкой и креплением для GoPro.

Компактный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика и алюминия. Диапазон обхвата зажима 20-45 мм.

470 ₽
В корзину
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-9418
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RS-60E3 - электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

590 ₽
В корзину

Видео

Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера