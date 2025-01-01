Cullmann ALPHA 3500 штатив с видеоголовой

Описание

Штатив АЛЬФА 3800 имеет отличное соотношение цена-качество и станет вашим идеальным выбором. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

Характеристики: