Cullmann ALPHA 2500 штатив с видеоголовой

Cullmann ALPHA 2500 штатив с видеоголовой

Cullmann
Артикул: NVF-5590

Cullmann ALPHA 2500 – универсальный штатив, который станет надежным аксессуаром к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 2,5 кг.

Описание

Штатив АЛЬФА 2500 имеет отличное соотношение цена-качество и станет идеальным выбором начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

Характеристики:

  • тип головки – видео
  • рабочая высота, см – 165
  • в сложенном состоянии, см – 67
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2.5
  • вес, кг – 1.277

Видео

