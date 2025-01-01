Cullmann ALPHA 2500 штатив с видеоголовой

Москва
Cullmann ALPHA 2500 – универсальный штатив, который станет надежным аксессуаром к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 2,5 кг.
Штатив АЛЬФА 2500 имеет отличное соотношение цена-качество и станет идеальным выбором начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
Характеристики:
