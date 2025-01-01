GreenBean HDV Elite VH60 штативная видеоголова

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
GreenBean HDV Elite VH60 – профессиональная штативная видеоголова. Оснащена съемной площадкой. Предназначена для работы с камерами весом до 6 кг. Длина рукоятки – 430-590 мм, вес – 1,9 кг. Отключаемый контрбаланс.
Качественно исполненная профессиональная видеоголова GreenBean HDV Elite VH 60 отлично подходит для работы не только видеооператоров, но также для фотографов, увлекающихся видеосъемкой на DSLR.
Встроенная система контрбаланса обеспечивает плавный легкий ход и безопасность для оборудования, сила возврата прямо пропорциональна углу наклона. Прочная конструкция предназначена для использования с DSLR и HDV-камерами весом до 6 кг. Жидкостное демпфирование обеспечивает плавное (без рывков) движение камеры во время панорамирования и компенсирует вибрацию от рук оператора. Видеоголова может монтироваться на фото- и видеоштативы, слайдеры, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8 дюйма.
Быстросъемная площадка оснащена резьбовыми креплениями для камер на 1/4 и 3/8 дюйма, и имеет механизм скольжения, который позволит сбалансировать камеру по центру тяжести. Предохранительная защелка площадки убережет камеру от возможного выскальзывания. Встроенный спиртовой уровень поможет выровнять камеру по горизонту. Переставляемая обрезиненная рукоятка обеспечит дополнительное удобство при съемке и может быть установлена как для правой, так и для левой руки.
Характеристики:
OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.
Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.
Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.
Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.
Штативная видеоголова QZSD Q90.
Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 66 мм. Длина ручки - 480 мм. Максимальная нагрузка до 18 кг, вес - 820 гр, высота - 98 мм. Материал - алюминий.
